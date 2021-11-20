В России будут награждать за патриотическое воспитание молодёжи

Президент Владимир Путин своим указом внёс изменения в положение о государственных наградах России. Согласно ему, одним из оснований для присуждения таких наград могут быть заслуги в духовно-нравственном и гражданском-патриотическом воспитании молодёжи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается , что за достижения в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории и традициям России, готовности обеспечить безопасность личности, общества и государства наград могут быть удостоены военные образовательные организации и учебные заведения МВД.

Военно-медицинские организации и лечебные заведения МВД могут быть удостоены госнаград за заслуги в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действии, а также в иных обстоятельствах, которые сопряжены с риском для жизни.

Ранее сообщалось, что одним из пунктов указа Путина о госнаградах Георгиевский крест устанавливается знаком отличия высшей военной награды в России — ордена Святого Георгия. Георгиевский крест имеет четыре степени. Знак отличия предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги, «служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства».