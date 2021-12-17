В Роспотребнадзоре решили пока не штрафовать за отказ от вакцинации

В Роспотребнадзоре пока рассматривается опыт других стран по вопросу введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса без медицинских оснований, сообщила глава ведомства Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1». Она подчеркнула, что пока нужно посмотреть, насколько этот метод эффективен и применим в России.

Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый, — сказала Попова.

Ранее руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пандемия COVID-19 закончится, когда антитела появятся у 70–75% населения, а этого можно добиться, если в течение полугода накрыть «всю российскую популяцию вакцинным препаратом».

На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,2%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отметив, что четыре региона России, включая Московскую область и Санкт-Петербург, демонстрируют уровень выше 75%. Абсолютным лидером по вакцинации является только Севастополь — там уровень иммунизации достиг показателя в 88,7%.

При этом стало известно, что лица, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться коронавирусной инфекцией в случае с «омикрон»-штаммом по сравнению с вариантом «дельта». Спасением же от новой разновидности вируса является двухфазная вакцинация с последующим введением через полгода бустерной дозы препарата.