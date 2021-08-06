В Роспотребнадзоре разъяснили требования по ношению масок

Носить медицинские маски на улице, если это не массовое мероприятие, в России не нужно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет, — заявила она.

Попова добавила, что снимая маску на улице, россияне ничего не нарушают. При этом в закрытых помещениях её по-прежнему нужно носить. Это требование действует не только в России, но и в большей части стран планеты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ об отмене обязательного перчаточного режима. Он пояснил, что решение об этом принято в связи со значительным сокращением количества случаев заражения, а также числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом градоначальник отметил, что масочный режим сохраняется.