В Роспотребнадзоре рассказали, кому легче перенести постковидный синдром

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Глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что дети намного быстрее и лучше, чем взрослые справляются с постковидным синдромом, сообщает РИА Новости.

Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых, — отметила специалист.

Омарова добавила, что среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья переболевших пока не до конца изучены и исследования постковидных проявлений ещё продолжаются.

Ранее стало известно, что специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о повышении летальности в случае дальнейшей мутации коронавируса. Единственный способ защиты, по словам врача, — это быстрая и масштабная вакцинация.