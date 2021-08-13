В Роспотребнадзоре рассказали, кому легче перенести постковидный синдром
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:00, 14 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что дети намного быстрее и лучше, чем взрослые справляются с постковидным синдромом, сообщает РИА Новости.
Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых, — отметила специалист.
Омарова добавила, что среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья переболевших пока не до конца изучены и исследования постковидных проявлений ещё продолжаются.
Ранее стало известно, что специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о повышении летальности в случае дальнейшей мутации коронавируса. Единственный способ защиты, по словам врача, — это быстрая и масштабная вакцинация.