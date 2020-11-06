Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести новогодние праздники дома

https://static.news.ru/photo/723a19e6-205a-11eb-9956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует провести новогодние праздники дома, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Вот эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать, — сказала она.

Также хорошим решением будет уехать на дачу или просто за город, если такая возможность есть, отметила глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Также она сообщила, что ситуация с коронавирусом в России достаточно напряжённая, а в ряде регионов сложная.

Медики 6 ноября 2020 года впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан с подтверждённым COVID-19, писал NEWS.ru.