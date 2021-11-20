В Роспотребнадзоре привели статистику заболеваемости COVID среди непривитых

Не привитые от коронавируса граждане заражаются в 13,5 раза чаще тех, кто прошёл вакцинацию. Привившиеся переносят заболевание значительно легче и практически не попадают в реанимацию. Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских, сообщает РИА Новости.

Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше, — сказал он.

Козловских подчеркнул, что риск заболеть COVID-19 у привитых существенно ниже. Однако при этом отметил, что у некоторого количества людей, прошедших вакцинацию, иммунитет к коронавирусу не вырабатывается.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым подход части россиян, направленный на то, чтобы «переждать» вакцинацию. Он пояснил, что эти люди постоянно подвергают себя риску заражения при любом контакте с внешним миром.