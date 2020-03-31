https://static.news.ru/photo/54c1417e-73e3-11ea-a238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Новостям об угрозе распространения коронавирусной инфекции и в целом о COVID-19 стоит уделять меньше времени, если они вызывают беспокойство. С таким советом выступили представители Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что новости и репортажи в СМИ о коронавирусе могут вызывать беспокойство и у взрослых, и у детей. В этом случае прослушиванию и просмотру материалов соответствующего содержания следует уделять меньше времени.

Для того, чтобы получить необходимые сведения о пандемии, нужно пользоваться проверенными источниками информации — сайтом ВОЗ или порталами местных органов здравоохранения. А в повседневной жизни, учитывая сложившуюся ситуацию, стоит не забывать о здоровом образе жизни, не злоупотреблять алкоголем и курением. Рекомендуется уделить внимание правильному питанию, общению по телефону либо электронной почте с родственниками или друзьями, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По инофрмации на 1 апреля, в мире коронавирусом заразились более 859 тысяч человек, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России зафиксировано 2337 случаев коронавирусной инфекции, 121 человек выписан из больницы, 17 умерли. Из них на Москву приходится 1613 случаев, более 70 выписаны из больницы, 11 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты Роскачества далироссиянам советы, как бороться со стрессом на самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом и сохранить спокойствие. В первую очередь, считают специалисты, нужно быть откровенными с собой.