В Роспотребнадзоре предложили оставить часть ограничений после самоизоляции

https://static.news.ru/photo/98363dac-8fa8-11ea-a266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям, которые находятся в группах риска из-за коронавируса, будет необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности и после снятия ограничений. Это нужно, чтобы минимизировать вероятность заражения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным о ходе реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

В первую очередь, напомнила Попова, речь идёт о людях старшего возраста и гражданах с хроническими заболеваниями.

Безусловно, им следует принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, — цитирует руководителя Роспотребнадзора ТАСС.

Помимо этого, Попова предложила смягчить ограничения в три этапа. Сначала разрешить занятие спортом на улице, открыть небольшие магазины и заведения сферы услуг. Потом — возобновить работу школ и детских садов, снять запрет на групповые прогулки семьям. Последними должны открыться развлекательные заведения.

Глава ведомства также отметила, что все методы, которые использовались в России, позволили значительно задержать распространение инфекции. Как писал NEWS.ru, на темпы развития пандемии значительно повлиял международный опыт.