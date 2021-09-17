В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID в России

Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлились. Однако в ряде регионов фиксируется её рост, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.

Она отметила, что в целом по стране сохраняется достаточно стабильная ситуация с COVID, но при этом напряжённая. Заболеваемость продолжает снижаться, но медленнее, чем раньше. Спад числа заражений фиксируется в 53 регионах. В то же время в 11 субъектах отмечается рост заболеваемости.

Попова добавила, что практически все работающие на избирательных участках имеют иммунитет к коронавирусу после вакцинации или болезни. По её словам, нарушения антиковидных мер были выявлены только на восьми участках для голосования.

За минувшие сутки в России выявлены 19 905 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости растёт в течение последних трёх дней. Всего с начала пандемии в стране заразились более 7,2 млн человек.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что спустя полгода после вакцинации от коронавируса титр выработанных антител снижается в 10 раз. Исправить ситуацию можно только повторной прививкой.