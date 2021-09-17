Врач рассказал о необходимости ревакцинации людей с сильным иммунитетом

Ревакцинация от коронавируса необходима всем, в особенности людям с сильным иммунитетом. Это связано с более активной реакцией таких людей на заболевание, заявил в интервью порталу «Фонтанка» профессор петербургского Института экспериментальной медицины, иммунолог Александр Полевщиков.

Врач объяснил , что повторная вакцинация необходима людям с сильным иммунитетом, потому что инфицирование происходит независимо от общего уровня здоровья. Более того, они переносят инфекционные заболевания тяжело, но выздоравливают очень быстро.

Если у человека сильный иммунитет, его организм бурно реагирует на патоген, тот же вирус к примеру. Высокая температура, головная боль — свидетельство того, что организм активно борется с вирусом и вы быстрее поправитесь, — пояснил Полевщиков.

Ранее группа учёных, среди которых есть руководители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили, что массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции не является необходимой и может привести к побочным эффектам. Это касается как мPНК-вакцин, так и средств на основе аденовируса, к которым относится, например, «Спутник V».

Российские эксперты отнеслись к такой точке зрения с большим скепсисом, увидев в ней скорее попытку политического лоббизма, нежели научный взгляд.