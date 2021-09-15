Это политика: эксперты — о статье The Lancet про бесполезность ревакцинации

Считающийся самым авторитетным в мире медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации от коронавируса. Авторы утверждают, что, с одной стороны, действующие вакцины и так эффективны, а с другой — частое или преждевременное введение повторных доз может привести к побочным болезням. Однако российские эксперты, опрошенные NEWS.ru, относятся к публикации с большим скепсисом, видя за ней скорее политику, чем научный взгляд.

Авторами статьи в The Lancet стала группа учёных, среди которых — представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Специалисты считают, что в данной момент отсутствует потребность в повторной вакцинации от COVID-19. Также, по мнению авторов публикации, слишком частое или преждевременное введение повторных доз может привести к возникновению синдрома Гийена — Барре или к миокардиту. При этом в статье оговаривается, что для людей со слабой иммунной системой повторная вакцинация всё же может быть полезна.

Синдром Гийена — Барре — это острое аутоиммунное воспалительное поражение периферических нервов, которое проявляется снижением силы мышц, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. В свою очередь миокардит — поражение сердечной мышцы.

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В статье сказано, что выводы учёных относятся как к мРНК-вакцинам, таким как Moderna и Pfizer, так и к препаратам на основе аденовируса, вроде отечественного «Спутника V». Авторы полагают, что перед тем как начинать в массовом порядке рекомендовать ревакцинацию, специалисты должны провести соответствующие исследования.

По мнению доктора медицинских наук Василия Власова, при обсуждении публикации важно не повторять часто встречающийся неправильный посыл о бесполезности ревакцинации.

Если говорить о прививке, например, «Спутником V», то там, как известно, её надо делать два раза. Второй раз — дополнительный. Может быть такое, что после первого раза есть иммунный ответ, после второго — дополнительный ответ, и вместе получается достаточно хорошо. Однако это расчёт на статистически среднего человека. После первой и второй инъекции у таких вакцин, которые применяются сегодня при ковиде, возникает хороший иммунитет при небольшом числе побочных эффектов. Однако каждая новая инъекция приносит всё меньше и меньше дополнительной пользы, а дополнительный вред не уменьшается, даже несколько вырастает, как можно предположить. Статья об этом — ревакцинация приносит относительно мало пользы, а вред является реальным. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

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Власов добавляет, что, к счастью, синдром Гийена — Барре, который наблюдается после использования многих вакцин, является очень редким, хоть и тяжёлым.

Таким образом, вакцинироваться нужно, что же касается дополнительных, так называемых бустерных инъекций — это более сложный вопрос. Ясного понимания насколько это полезно как для отдельных людей, так и для общества, пока нет, — считает эксперт.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович видит за публикацией The Lancet попытку ВОЗ навязать свою политику.

Позиция ВОЗ, члены которой есть среди авторов публикации, известна: прежде чем богатые страны начнут повторно вакцинировать своих граждан, они должны поделиться с бедными, у которых многие граждане не получили ни одну дозу. Это политика. В любом случае вирус мутирует, и ревакцинации позволяют от этого защититься наилучшим образом. Плюс ревакцинация активизирует иммунную систему, которая лучше справляется с патогеном. Обратите внимание, что статья опубликована в той части журнала, где находятся оперативные исследования, не прошедшие контроль и проверку на доказательность и достоверность. Лариса Попович директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

С ней солидарен инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев.

В статье, по сути, говорится о том, что пока богатые страны ревакцинируются, например, Израиль будет делать это чуть ли не четвёртый раз, некоторые бедные до сих пор не привили никого из своих граждан, — говорит он. — Это позиция ВОЗ уже давно. Вот и всё, вокруг этого много накрутили, но на самом деле больше ничего нет. Что касается опасных побочных болезней, то надо смотреть, как часто это в основной популяции встречается, как часто у невакцинированных. А пока просто взяли и вырвали для сенсациализма, хотя там может быть один случай на миллион. Потом этим пользуются антипрививочники.

Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко согласился с авторами публикации, но скорее из-за патриотических соображений.

Lancet — авторитетное медицинское издание, и публикация в нём — весомая. Нужно ориентироваться не на слова тех, кто возомнил себя специалистами, а на приказ министра здравоохранения. Я, например, не помню, чтобы был приказ министра о ревакцинации: кому, в какие сроки, при каких показателях. А клич бросали. И про побочные эффекты авторы статьи правильно говорят, — считает Онищенко.

Добавим, за последние сутки в России зарегистрирован 18 841 случай заражения COVID-19. Скончались 792 человека. Лидером по смертности стали Москва, Петербург и Свердловская область. Новые заражённые за последние 24 часа были зафиксированы во всех 85 регионах России.