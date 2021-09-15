Это политика: эксперты — о статье The Lancet про бесполезность ревакцинации

Считающийся самым авторитетным в мире медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации от коронавируса. Авторы утверждают, что, с одной стороны, действующие вакцины и так эффективны, а с другой — частое или преждевременное введение повторных доз может привести к побочным болезням. Однако российские эксперты, опрошенные NEWS.ru, относятся к публикации с большим скепсисом, видя за ней скорее политику, чем научный взгляд.
Авторами статьи в The Lancet стала группа учёных, среди которых — представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Специалисты считают, что в данной момент отсутствует потребность в повторной вакцинации от COVID-19. Также, по мнению авторов публикации, слишком частое или преждевременное введение повторных доз может привести к возникновению синдрома Гийена — Барре или к миокардиту. При этом в статье оговаривается, что для людей со слабой иммунной системой повторная вакцинация всё же может быть полезна.
Синдром Гийена — Барре — это острое аутоиммунное воспалительное поражение периферических нервов, которое проявляется снижением силы мышц, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. В свою очередь миокардит — поражение сердечной мышцы.
В статье сказано, что выводы учёных относятся как к мРНК-вакцинам, таким как Moderna и Pfizer, так и к препаратам на основе аденовируса, вроде отечественного «Спутника V». Авторы полагают, что перед тем как начинать в массовом порядке рекомендовать ревакцинацию, специалисты должны провести соответствующие исследования.
По мнению доктора медицинских наук Василия Власова, при обсуждении публикации важно не повторять часто встречающийся неправильный посыл о бесполезности ревакцинации.
Если говорить о прививке, например, «Спутником V», то там, как известно, её надо делать два раза. Второй раз — дополнительный. Может быть такое, что после первого раза есть иммунный ответ, после второго — дополнительный ответ, и вместе получается достаточно хорошо. Однако это расчёт на статистически среднего человека. После первой и второй инъекции у таких вакцин, которые применяются сегодня при ковиде, возникает хороший иммунитет при небольшом числе побочных эффектов. Однако каждая новая инъекция приносит всё меньше и меньше дополнительной пользы, а дополнительный вред не уменьшается, даже несколько вырастает, как можно предположить. Статья об этом — ревакцинация приносит относительно мало пользы, а вред является реальным.
Власов добавляет, что, к счастью, синдром Гийена — Барре, который наблюдается после использования многих вакцин, является очень редким, хоть и тяжёлым.
Таким образом, вакцинироваться нужно, что же касается дополнительных, так называемых бустерных инъекций — это более сложный вопрос. Ясного понимания насколько это полезно как для отдельных людей, так и для общества, пока нет, — считает эксперт.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович видит за публикацией The Lancet попытку ВОЗ навязать свою политику.
Позиция ВОЗ, члены которой есть среди авторов публикации, известна: прежде чем богатые страны начнут повторно вакцинировать своих граждан, они должны поделиться с бедными, у которых многие граждане не получили ни одну дозу. Это политика. В любом случае вирус мутирует, и ревакцинации позволяют от этого защититься наилучшим образом. Плюс ревакцинация активизирует иммунную систему, которая лучше справляется с патогеном. Обратите внимание, что статья опубликована в той части журнала, где находятся оперативные исследования, не прошедшие контроль и проверку на доказательность и достоверность.
С ней солидарен инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев.
В статье, по сути, говорится о том, что пока богатые страны ревакцинируются, например, Израиль будет делать это чуть ли не четвёртый раз, некоторые бедные до сих пор не привили никого из своих граждан, — говорит он. — Это позиция ВОЗ уже давно. Вот и всё, вокруг этого много накрутили, но на самом деле больше ничего нет. Что касается опасных побочных болезней, то надо смотреть, как часто это в основной популяции встречается, как часто у невакцинированных. А пока просто взяли и вырвали для сенсациализма, хотя там может быть один случай на миллион. Потом этим пользуются антипрививочники.
При этом бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко согласился с авторами публикации, но скорее из-за патриотических соображений.
Lancet — авторитетное медицинское издание, и публикация в нём — весомая. Нужно ориентироваться не на слова тех, кто возомнил себя специалистами, а на приказ министра здравоохранения. Я, например, не помню, чтобы был приказ министра о ревакцинации: кому, в какие сроки, при каких показателях. А клич бросали. И про побочные эффекты авторы статьи правильно говорят, — считает Онищенко.
Добавим, за последние сутки в России зарегистрирован 18 841 случай заражения COVID-19. Скончались 792 человека. Лидером по смертности стали Москва, Петербург и Свердловская область. Новые заражённые за последние 24 часа были зафиксированы во всех 85 регионах России.