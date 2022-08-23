В Роспотребнадзоре оценили необходимость введения масочного режима в школах Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что усиление антиковидных мер в школах не требуется

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По состоянию на сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Таким образом, с 1 сентября в образовательных учреждениях не будут введены масочный и перчаточный режим. Несмотря на это необходимо соблюсти все действующие санитарные требования, говорится на сайте ведомства.

Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание <...> на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется, — заявила Попова.

Помимо этого она поручила территориальным органам Роспотребнадзора проверить готовность образовательных учреждений к организации питания на объектах.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Как отметили в ведомстве, 48,6% выявленных случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с NEWS.ru рассказал, что в преддверии нового учебного года на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России в школах и университетах следует ввести масочный режим и социальную дистанцию. Специалист призвал школьных учителей и студентов ревакцинироваться перед 1 сентября, поскольку вовремя сделанная ревакцинация предотвращает тяжелые случаи заболевания.