В Роспотребнадзоре назвали особенности заражения штаммом «дельта»

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что врачи всё реже регистрируют бессимптомные или малосимптомные формы заболевания при заражении «дельта»-штаммом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Инкубационный период при заболевании, вызванном «дельта»-вариантом коронавируса, более короткий. И к сожалению, мы видим, что течение болезни гораздо чаще бывает более тяжёлым — у больных преобладают среднетяжёлые, тяжёлые, а также реже регистрируется бессимптомные и малосимптомные формы, — пояснил Горелов.

Он отметил, что лечение пациентов с «дельтой» более сложное и более продолжительное. Кроме того, увеличилось число людей, которых может заразить переносчик смертоносной инфекции. Раньше было 1–2, сейчас доходит до 5–6, подчеркнул эксперт.

Именно поэтому я не устаю повторять, что только массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, ещё более опасных вариантов инфекции, — добавил Горелов.

Ранее стало известно, что в России дети стали заметно чаще болеть коронавирусом, чем это было зимой, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что сейчас «дельта»-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, и теперь коронавирус дойдёт до всех.