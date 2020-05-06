В Рособрнадзоре заявили о невозможности обеспечить приём в вузы без ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/2ab78da4-8fcf-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ege.edu.ru

Обеспечить проведение честной и правильной приёмной кампании в высших учебных заведениях России невозможно без проведения единого государственного экзамена.

Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, альтернативы ЕГЭ как инструменту справедливого отбора абитуриентов в настоящее время нет. Круглинский напомнил, что бюджетных мест в российских вузах меньше, чем желающих их занять, следовательно, ЕГЭ необходим для конкурсного отбора.

Представитель Рособрнадзора добавил, что провести вступительные экзамены по старой модели нельзя, потому что абитуриенты в таком случае поедут в разные города, что повысит риск распространения коронавирусной инфекции.

Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в сложившихся условиях невозможно обеспечить адекватную подготовку к ЕГЭ всех школьников. Парламентарий призвал отменить экзамен в 2020 году.