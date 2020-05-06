В Рособрнадзоре заявили о невозможности обеспечить приём в вузы без ЕГЭ

Обеспечить проведение честной и правильной приёмной кампании в высших учебных заведениях России невозможно без проведения единого государственного экзамена.
Об этом в интервью «Интерфаксу»
Представитель Рособрнадзора добавил, что провести вступительные экзамены по старой модели нельзя, потому что абитуриенты в таком случае поедут в разные города, что повысит риск распространения коронавирусной инфекции.
Как передавал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в сложившихся условиях невозможно обеспечить адекватную подготовку к ЕГЭ всех школьников. Парламентарий призвал отменить экзамен в 2020 году.
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