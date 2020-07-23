В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории и физике

https://static.news.ru/photo/01e3234c-cd7e-11ea-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Средний тестовый балл на ЕГЭ по истории вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 1,5 балла и составил 56,4. Доля выпускников, набравших 81–100 баллов по этому предмету, выросла на 4,5%, а 614 участников единого госэкзамена получили максимальные 100 баллов, сообщили в Роспотребнадзоре.

На ЕГЭ по физике средний тестовый балл практически не изменился и составил 54,5, доля высокобалльных работ также осталась на уровне прошлого года (8,5%), 100 баллов на ЕГЭ по физике получили 302 выпускника.

Результаты экзаменов говорят о стабильности ЕГЭ, мы не наблюдаем аномальных всплесков или падения баллов. Мы также видим, что в этом году сохранилась тенденция улучшения результатов ЕГЭ по истории, что свидетельствует о положительном влиянии изучения этого предмета в школах, — цитирует пресс-служба врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

ЕГЭ по истории в этом году сдавали 102,33 тыс. человек, что на 4,5 тыс. меньше, чем в прошлом году. Количество выпускников, не преодолевших минимальную границу баллов, немного сократилось и составила 7,5%.

Единый госэкзамен по физике в 2020 году выбрали 139,57 тыс. человек, что на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Не преодолели минимальный порог 5,7% испытуемых, их число по сравнению с прошлым годом сократилось на 1%.

Как писал NEWS.ru, результаты единого госэкзамена по русскому языку в этом году оказались выше, чем в прошлом. Его сдавали все выпускники, которые собрались поступать в вузы. В 2020 году ЕГЭ по русскому языку сдали 614 тысяч человек, это меньше показателей 2019 года на 62,5 тысячи. Средний тестовый бал в этом году составил 71,6. Увеличилось число людей, набравших от 81 до 100 баллов. Максимальный результат в 100 баллов набрали 3,9 тысячи участников экзамена. Не преодолели минимальный порог в 36 баллов для поступления в вузы 1,14% выпускников школ. Их число сократилось в сравнении с 2019 годом.