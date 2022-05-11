Названа причина возникновения лесных пожаров в России Глава Рослесхоза Советников: в лесных пожарах в России виновна людская халатность

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Главная причина всех лесных и природных пожаров в России — халатность или прямой умысел людей, заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, неосторожность при обращении с огнём также может стать причиной внезапного возгорания. В качестве доказательства своих суждений глава Рослесхоза сослался на череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях. По информации региональных властей, причиной природных катастроф стали проблемы с электропередачей.

Были обрывы линий электропередачи, искры. А это, ещё раз подчеркну, последствия либо прямого умысла, либо халатности людей. И ключевая задача — эти факторы исключить, сделать так, чтобы люди максимально ответственно относились к пожарной безопасности, — сказал он.

В результате пожаров в Красноярском крае погибли восемь человек. Как сообщает следствие, 7 мая в связи с резким ухудшением погоды и сильным ветром на территории 60 населённых пунктов произошёл пал травы, вызвавший серьёзные пожары. Причиной стало короткое замыкание электропроводки и обрывы ЛЭП. По предварительным данным, огнём уничтожены 827 строений, включая 518 жилых домов, нежилые постройки и девять социальных объектов.

Один из самых мощных пожаров произошёл в Называевске. По предварительным данным, причиной стало замыкание в трансформаторной будке. Огонь быстро перекинулся на здания. Позже в МЧС объявили о ликвидации возгорания.