Общество

В Роскосмосе сообщили о 170 заражённых коронавирусом

23:28, 30 апреля 2020
Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом сотрудников. Их оказалось 173 человека.

По словам Рогозина, 16 людям удалось выздороветь, однако шесть человек скончались. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

На сегодняшний день в России выявлено 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, о 372 случаях заболевания COVID-19 у сотрудников сообщили в Сбербанке.

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