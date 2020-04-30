В Роскосмосе сообщили о 170 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/124f2694-8b21-11ea-9add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом сотрудников. Их оказалось 173 человека.

По словам Рогозина, 16 людям удалось выздороветь, однако шесть человек скончались. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

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На сегодняшний день в России выявлено 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, о 372 случаях заболевания COVID-19 у сотрудников сообщили в Сбербанке.