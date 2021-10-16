В Роскосмосе рассказали о возвращении киноэкипажа на Землю

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко после двух недель съёмок фильма «Вызов» на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю. Об этом сообщает Роскосмос. В госкорпорации рассказали, как это происходило.

Перед отбытием на Землю кинематографисты попрощались с экипажем МКС. Уточняется, что посадка произошла в штатном режиме — киноэкипаж приземлился в запланированное время в расчётной точке. Новицкого, Пересильд и Шипенко доставят на аэродром Чкаловский, а затем в комплекс предстартовой подготовки и послеполётной реабилитации космонавтов (астронавтов) Звёздного Городка.

Восстановление Пересильд и Шипенко после краткосрочного полёта в космос составит около недели. Во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою первую пресс-конференцию, — говорится в сообщении.

Уточняется также, что камера, на которую снимался фильм «Вызов», будет уничтожена. Пока что она остаётся на МКС.

Как рассказала Пересильд, ей было грустно расставаться с космосом. В эфире Первого канала актриса призналась, что 12 дней — не такой большой срок, как изначально кажется.

У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только, — сказала она.

Космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал NEWS.ru, что во время приземления человек испытывает примерно те же перегрузки, что при старте космического корабля. По словам Борисенко, Юлия Пересильд и Клим Шипенко должны быстро восстановиться: обычно организму требуется на реабилитацию примерно столько же времени, сколько длился полёт. Киноэкипаж провёл на МКС 12 суток.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снял на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.