16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Роскосмосе рассказали о возвращении киноэкипажа на Землю

09:09, 17 октября 2021
В Роскосмосе рассказали о возвращении киноэкипажа на Землю Фото: roscosmos.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко после двух недель съёмок фильма «Вызов» на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю. Об этом сообщает Роскосмос. В госкорпорации рассказали, как это происходило.

Перед отбытием на Землю кинематографисты попрощались с экипажем МКС. Уточняется, что посадка произошла в штатном режиме — киноэкипаж приземлился в запланированное время в расчётной точке. Новицкого, Пересильд и Шипенко доставят на аэродром Чкаловский, а затем в комплекс предстартовой подготовки и послеполётной реабилитации космонавтов (астронавтов) Звёздного Городка.

Восстановление Пересильд и Шипенко после краткосрочного полёта в космос составит около недели. Во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою первую пресс-конференцию, — говорится в сообщении.

Уточняется также, что камера, на которую снимался фильм «Вызов», будет уничтожена. Пока что она остаётся на МКС.

Как рассказала Пересильд, ей было грустно расставаться с космосом. В эфире Первого канала актриса призналась, что 12 дней — не такой большой срок, как изначально кажется.

У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только,сказала она.

Космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал NEWS.ru, что во время приземления человек испытывает примерно те же перегрузки, что при старте космического корабля. По словам Борисенко, Юлия Пересильд и Клим Шипенко должны быстро восстановиться: обычно организму требуется на реабилитацию примерно столько же времени, сколько длился полёт. Киноэкипаж провёл на МКС 12 суток.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снял на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео