В Роскачестве предупредили о мошеннических схемах с видеоконференциями

https://static.news.ru/photo/a1a86d42-9412-11ea-9bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время на фоне пандемии коронавируса стали крайне востребованы услуги видеосвязи, в связи с чем в Сети начали использоваться мошеннические схемы с фейковыми сайтами для онлайн-конференций, сообщили специалисты Роскачества.

Эксперты отметили, что ссылка на «клон» портала приходит на почту или по смс. Жертва мошеннической схемы может перейти по ссылке и сразу не понять, что сайт липовый, так как внешне он ничем не будет отличаться от оригинального. Затем, если пользователь оставит там свои персональные данные, на его устройство в автоматическом режиме загрузится вирусное ПО.

В Роскачестве подчеркнули, что ссылки с приглашениями в видеочаты следует открывать только в случае, если они пришли от коллег, друзей или от родных. Также стоит проверять адрес сайта в браузере, чтобы не стать жертвой фишинга. Если адрес выглядит подозрительно, необходимо воздержаться от дальнейших действий, передаёт сообщение специалистов ТАСС.

Также эксперты посоветовали скачивать приложения для видеоконференций исключительно из официальных магазинов приложений и использовать сложный двукратный пароль для обеспечения безопасности своей учётной записи.

Как ранее писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России появились новые виды мошенничества. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.