Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) планирует создать институт политруков. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов.
Планами он поделился на расширенной коллегии Росгвардии,
С реализацией идеи ведомство связывает «дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения».
Ранее NEWS.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон, согласно которому лица, поступающие на службу в Росгвардию или назначаемые на руководящие должности, должны в обязательном порядке проходить проверку на полиграфе.
Добавьте наши новости в избранные источники