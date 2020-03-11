https://static.news.ru/photo/b426bce6-6378-11ea-8965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) планирует создать институт политруков. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

Планами он поделился на расширенной коллегии Росгвардии, передаёт ТАСС. По его словам, предложения по созданию военно-политических органов в войсках были сформированы в 2019 году. Инициативу поддержал верховный главнокомандующий — президент Владимир Путин.

С реализацией идеи ведомство связывает «дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения».

Ранее NEWS.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон, согласно которому лица, поступающие на службу в Росгвардию или назначаемые на руководящие должности, должны в обязательном порядке проходить проверку на полиграфе.