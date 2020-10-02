В Росгидромете рассказали, когда в Москве пойдёт первый снег

https://static.news.ru/photo/f9026fd2-04fd-11eb-ba7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый снег в столичном регионе ожидается не ранее второй половины октября, однако снежный покров пока не будет постоянным, заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, призвав не ждать сугробов до ноября.

Синоптик отметил, что до середины октября в Москве и Московской области, напротив, будет фиксироваться превышение нормы по средней температуре. Однако ко второй половине месяца погода начнёт портиться, пойдёт мокрый снег, ожидается непостоянный снежный покров, передаёт РИА Новости.

До середины месяца ни в Москве, ни в Калужской области, ни в Тульской, ни в Тверской, ни в Смоленской снега не будет, — заверил Варакин.

Как сообщал NEWS.ru, ранее аналогичный сценарий спрогнозировал и специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что более или менее постоянного снега москвичи могут ждать не раньше конца октября, когда температура воздуха в столичном регионе в дневные часы не будет превышать плюс 5 градусов Цельсия.

По словам Тишковца, полноценный переход осени к зиме состоится в первой декаде ноября.