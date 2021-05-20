В Росгидромете рассказали, где в РФ быстрее всего теплеет

Средняя температура на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря за десять лет повысилась на 0,8-1,2 градуса. На этих территориях теплело быстрее всего в России, говорится в сообщении Росгидромета.
На большей части территории СНГ в течение 1976–2020 гг. отмечается рост средних годовых температур воздуха, наиболее заметный на арктическом побережье: на Таймыре, на побережье Восточно-Сибирского моря (0.8–1.2 C/10 лет), — информирует «Сводное ежегодное сообщение о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год.
Ранее стало известно, что тема глобального потепления активно обсуждается во многом благодаря «зелёному» подъёму на Западе. В России многие эксперты довольно скептически относятся к вопросам климатических изменений, однако проблема потепления отражена в Климатической доктрине России.