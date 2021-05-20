В Росгидромете рассказали, где в РФ быстрее всего теплеет

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Телефонные мошенники в России работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники. Это выяснили специалисты компании Bi.Zone, сообщает РИА Новости.

Директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин отметил, что деятельность жуликов не отличается от работы кол-центров. Они приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают работу в...