В Росавиации отвергли перевозку пассажиров грузовыми рейсами «Аэрофлота»

https://static.news.ru/photo/750f6464-b6c9-11ea-91dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) заявил, что авиакомпании «Аэрофлот» не выдавалось разрешения продавать билеты пассажирам на грузовые рейсы в обход запрета на международные пассажирские перевозки. Ранее в СМИ появилась информация, что крупнейшая российская авиакомпания с разрешения Росавиации осуществляет эксклюзивные пассажирские рейсы в мировые столицы под видом грузовых.

Эта информация не соответствует действительности, — заявили «Ридусу» в Росавиации.

Однако по данным СМИ, периодичность подобных «грузовых» рейсов «Аэрофлота» с середины июня увеличилась вдвое.

Как писал NEWS.ru, сотрудники нескольких российских авиакомпаний сообщили, что «Аэрофлот», несмотря на запрет международного авиасообщения, продолжает возить пассажиров в США и Европу. По данным издания «Ведомости», авиакомпания с начала июня или раньше осуществляет рейсы из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Позже к ним добавились рейсы в Ниццу, Барселону и Рим. Все полёты выполняются под номерами регулярных рейсов и по «докарантинному» расписанию. Но продажа билетов на них открывается меньше чем за неделю и забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю нельзя.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу стало возможно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.