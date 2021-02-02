В РФ за сутки выявили 16 643 новых случаев заражения коронавирус

https://static.news.ru/photo/db9066f4-652c-11eb-ae24-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 16 643 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

У 1597 новых пациентов недуг проходит без клинических симптомов. Больше всего случаев за сутки выявили в Москве (1701), Санкт-Петербурге (1484) и Московской области (1053).

Отмечается, что с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 3 884 730 человек.

Как рассказали в оперштабе, за прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 22 372 пациентов с диагностированным COVID-19. Всего за период распространения инфекции с недугом смогли справиться 3 340 545 россиян.

Также сообщается, что в течение прошедших суток в стране умерли 539 человек с коронавирусом. Число жертв инфекции в России выросло до 74 158.

Как ранее передавал NEWS.ru, количество выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире продолжает снижаться, уменьшение темпов распространения болезни фиксируется третью неделю подряд, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день крайне важно продолжать соблюдать карантинные меры, чтобы избежать нового всплеска заболеваемости и зафиксировать снижение темпов прироста числа новых пациентов.