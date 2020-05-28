В РФ за последние сутки умерли 174 человека с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c1fd6212-a0b7-11ea-8346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки на территории России скончались 174 пациента с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 28 мая сообщили представители федерального штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране скончались 4142 человека. Общее количество заболевших — 379 051 пациент. За прошедшие 24 часа было выявлено 8371 новый случай заражения коронавирусом.

За время эпидемии в России выздоровели 150 993 человека с диагностированным заражением COVID-19. За последние сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 8785 пациентов.

Как ранее передавал NEWS.ru, дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики провелаопрос, в результате которого выяснилось, что более трети россиян считают пандемию коронавирусной инфекции нового типа выдумкой заинтересованных в кризисе лиц. В эту же группу людей вошли респонденты, убеждённые в преувеличенности опасности эпидемии.