В РФ введут переходный период для регистрации M2M сим-карт

https://static.news.ru/photo/f3ae6bbc-b2ea-11eb-9ae9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переходный период в течение трёх месяцев для возможности регистрации операторами связи М2М сим-карт в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации) введёт Минцифры России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

М2М (Machine to machine) сим-карты нужны для удалённого контроля различных систем. Поправки к закону «О связи» предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях сим-карт.

В Минцифры сообщили , что переходный период для регистрации М2М сим-карт будет длиться три месяца. Там отметили, что в ходе общественного обсуждения поступило несколько предложений.

Также уточняется, что россияне смогут через портал госуслуг заключать договоры на услуги связи. Соответствующая работа по реализации этого поручения уже ведётся.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект постановления правительства, дополняющего правила предустановки программного обеспечения на гаджеты пунктом об удаляемости установленных программ.