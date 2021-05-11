В РФ введут переходный период для регистрации M2M сим-карт

Переходный период в течение трёх месяцев для возможности регистрации операторами связи М2М сим-карт в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации) введёт Минцифры России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
М2М (Machine to machine) сим-карты нужны для удалённого контроля различных систем. Поправки к закону «О связи» предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в ЕСИА сведения о пользователях сим-карт.
В Минцифры
Также уточняется, что россияне смогут через портал госуслуг заключать договоры на услуги связи. Соответствующая работа по реализации этого поручения уже ведётся.
Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект постановления правительства, дополняющего правила предустановки программного обеспечения на гаджеты пунктом об удаляемости установленных программ.