В РФ в разы вырос спрос на товары для праздников

https://static.news.ru/photo/41b60882-2660-11eb-b9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на товары для домашних праздников в России в период с 6 по 12 ноября вырос почти в 2,5 раза по сравнению с октябрём.

При этом динамичнее всего растёт число заказов на искусственные новогодние ели (почти в 23 раза) и ёлочные шары (в семь раз), передаёт ТАСС, ссылаясь на данные одного из крупнейших российских онлайн-ретейлеров. В Москве количество заказов увеличилось в 22 раза, в Санкт-Петербурге — в 14 раз. При этом граждане выбирают ёлки стоимостью от 8 до тыс. рублей и высотой от 150 до 180 см.

Также на 95% увеличился спрос на портативные микрофоны для караоке, на музыкальные колонки — на 84%. Выросла популярность акустических систем — их стали заказывать на 83% чаще. Кроме того, на 90% увеличился спрос на световые прожекторы, на воздушные шары — на 51%. Число заказов на гирлянды возросло на 437%, на наборы для праздника — на 103%. Спрос на пиньяты — предназначенные для разбивания игрушки из папье-маше, в которые прячутся игрушки и сладости — вырос на 100%, на украшения для посуды и бутылок — на 328%.

Кроме того, существенно выросла популярность посуды и аксессуаров для праздничного стола: наборы для приготовления коктейлей — на 162%, наборы для приготовления роллов — на 100%, для фондю — на 121%. Спрос на декантеры для вина увеличился на 71%, на ведёрки для льда — на 128%. Блюда стали заказывать на 81% чаще, бокалы — на 77%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что массовые новогодние гулянья в Москве в этом году проводиться не будут из-за ситуации с коронавирусом.



