В РФ упростят выписку наркосодержащих лекарств для неизлечимо больных детей

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с МВД и главным внештатным специалистом ведомства по паллиативной помощи поработать над упрощением выписки наркотических и психотропных препаратов неизлечимо больным детям.
Согласно протоколу поручений вице-премьера, сотрудникам министерств необходимо организовать выписку рецептов в электронном формате и предусмотреть норму двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте.
Также нужно обеспечить мониторинг наличия и остатков лекарств у находящихся дома детей, чтобы предоставление препаратов проходило бесперебойно. Всех пациентов, которые нуждаются в таком лечении, поручено внести в единый список.
Выполнить поручение необходимо до 15 мая.
Ранее NEWS.ru писал, что Голикова поручила МВД и ещё пяти ведомствам оценить необходимость экстренных мер по борьбе с домашним насилием, случаи которого участились с введением режима самоизоляции.
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