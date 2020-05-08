В РФ упростят выписку наркосодержащих лекарств для неизлечимо больных детей

Врачи московских больниц почти два месяца лечили столичного жителя Дениса Пономарёва от коронавируса и двух разновидностей пневмонии. Некоторое время он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

На данный шаг 35-летний мужчина решился, когда выяснилось, что его лёгких не хватает, чтобы эффективно продолжить лечение, сообщает RT. Это было довольно необычное ощущение. Я как будто находился под водой....