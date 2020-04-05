В РФ уменьшается число нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/b03c8836-7705-11ea-a4c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, вернувшиеся из эпидемиологически неблагополучных стран, стали реже нарушать карантин.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Минкомсвязи. По его данным, этого удалось достигнуть благодаря внедрению ведомством системы мониторинга.

Число нарушений режима самоизоляции тех, кто был помещён на карантин после возвращения из неблагополучных стран, уменьшилось благодаря системе мониторинга, — передаёт издание слова своего собеседника.

Он отметил, что система позволяет следить за соблюдением правил режима самоизоляции и в случае нарушения подаёт сигнал в МВД.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы утвердили штрафы юрлицам и индивидуальным предпринимателям за нарушения уcтановленных из-за коронавируcа ограничений. Об этом сообщается на cайте мэра Москвы.