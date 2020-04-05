В РФ уменьшается число нарушителей карантина

Россияне, вернувшиеся из эпидемиологически неблагополучных стран, стали реже нарушать карантин.
Об этом
Число нарушений режима самоизоляции тех, кто был помещён на карантин после возвращения из неблагополучных стран, уменьшилось благодаря системе мониторинга, — передаёт издание слова своего собеседника.
Он отметил, что система позволяет следить за соблюдением правил режима самоизоляции и в случае нарушения подаёт сигнал в МВД.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы утвердили штрафы юрлицам и индивидуальным предпринимателям за нарушения уcтановленных из-за коронавируcа ограничений. Об этом сообщается на cайте мэра Москвы.
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