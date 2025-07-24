В РФ хотят запретить ПВЗ в жилых домах. Реакция WB и Ozon, чем обернется

В РФ хотят запретить ПВЗ в жилых домах. Реакция WB и Ozon, чем обернется

В Совете Федерации Российской Федерации предложили запретить размещать пункты выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторы на первых этажах жилых домов. Причина — жалобы жителей. Чем обосновывается инициатива и как на нее отреагировали представители крупных российских маркетплейсов — в материале NEWS.ru.

Почему сенатор требует запретить ПВЗ в жилых домах

По мнению автора инициативы сенатора Олега Голова, дарксторы (склады для обработки онлайн-заказов и быстрой доставки товаров покупателям. — NEWS.ru) и ПВЗ маркетплейсов нельзя размещать на первых этажах жилых домов из-за того, что жильцы домов часто жалуются на шум, загруженность дворов, загрязнение и угрозы безопасности, связанные с деятельностью таких объектов.

«Особенно острой проблема становится в старых жилых районах с плотной застройкой, где дворовые территории изначально не рассчитаны на интенсивное движение грузового транспорта», — уточнил сенатор.

Он признал, что запрет на размещение складов и ПВЗ в жилых домах потребует от продавцов адаптации бизнес-моделей. Кроме того, им нужно будет искать альтернативные помещения, временно увеличивать расходы на логистику и пересматривать схемы доставки товаров. По мнению Голова, в перспективе новое ограничение приведет к формированию прозрачных и понятных правил размещения объектов дистанционной торговли и создаст равные условия для всех участников рынка, а также снизит число конфликтов с жителями и улучшит репутацию компаний.

Сенатор отметил, что альтернативными местами размещения могут стать специальные логистические хабы на окраинах городов, а также нежилые помещения в коммерческих зданиях, неиспользуемые промышленные объекты, модульные конструкции в специально отведенных местах, например в транспортных узлах.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Важно, чтобы при разработке нормативной базы были учтены интересы всех сторон и предусмотрен переходный период, который позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без существенных потерь», — подчеркнул Голов.

Он уже направил письмо с соответствующим предложением на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как маркетплейсы ответили на идею запретить ПВЗ в жилых домах

В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ резко раскритиковали инициативу Голова и назвали ее «поражающей воображение». По мнению представителей маркетплейса, предложение сенатора популистское и даже опасное, так как в случае реализации это может негативно сказаться на экономике страны.

«Руководствуясь, без сомнений, благими намерениями, автор инициативы упускает, какую миссию сегодня выполняет электронная коммерция. Именно ПВЗ позволяют обеспечивать миллионы россиян товарами повседневного спроса в пешей доступности от дома, в том числе в отдаленных населенных пунктах страны. При закрытии пунктов выдачи заказов исчезнет возможность покупать все необходимое для, например, сбора ребенка в школу в малых населенных пунктах. Ведь зачастую там отсутствуют крупные торговые сети и центры, а есть только пункт выдачи маркетплейса», — заявили NEWS.ru в Wildberries&Russ.

Там добавили, что большинство ПВЗ принадлежат предпринимателям, а не маркетплейсам, и в случае реализации инициативы сенатора их количество радикально сократится. По словам представителей компании, снижение числа малого и среднего предпринимательства (МСП) в стране приведет к лишению занятости миллионов людей, пессимизирующему эффекту на развитие регионов и существенному снижению местного валового регионального продукта (ВРП).

«Отдельного вопроса заслуживает тот факт, что сенатор Голов выступил с инициативой закрытия именно ПВЗ в жилых домах. Следуя предложенной логике, все коммерческие магазины, аптеки и салоны красоты также должны быть изгнаны из жилых домов», — резюмировали в Wildberries&Russ.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Представители Ozon также негативно отнеслись к инициативе Голова. В компании заявили NEWS.ru, что ПВЗ — это важная часть городской инфраструктуры, которой ежедневно пользуются миллионы людей. Согласно проведенным исследованиям, каждый пятый россиянин хотел бы видеть больше таких точек в своем районе, добавили там.

«Мы не поддерживаем эту инициативу. Две трети респондентов назвали идеальным расположение ПВЗ в собственном доме или поблизости. Особенно высокую поддержку мы видим в малых городах — 80% жителей таких населенных пунктов выступают за открытие новых пунктов выдачи», — заявили в Ozon.

В компании напомнили, что ПВЗ — это малый и средний бизнес по всей стране. По словам представителей Ozon, десятки тысяч предпринимателей открывают пункты, тем самым создавая рабочие места и обеспечивая устойчивый сервис в своих регионах. Жесткие ограничения на размещение таких объектов могут серьезно затормозить развитие предпринимательства и доступность онлайн-покупок для миллионов россиян, особенно в малых населенных пунктах, отметили там.

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