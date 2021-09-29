В РЭО рассказали, сколько мусора выбрасывает каждый россиянин ежегодно

Каждый житель России в среднем ежегодно выбрасывает 400 кг отходов. Об этом заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, рассказывая об образовательном проекте «Зелёная школа», передаёт ТАСС.

По его словам, обычный житель Роcсии ежегодно выбрасывает 400 кг отходов. А всего ежегодно люди выбрасывают более 200 млpд пластиковых бутылок, 58 млpд одноразовых стаканчиков и едва ли не пять тpиллионов пакетов.

Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах. Поэтому появилось такое понятие - экологическая культура. Такая культура поможет сохранить планету чистой, — заявил Буцаев.

По его словам, уроки проекта «Зeлёная школа» призваны рассказать молодому поколению об экологической культуре и кaк работать с отходами.

В настоящее время уроки собрали на YоuTube более 750 тысяч просмотров, а материалы «Зелёной школы» разосланы более чем в 3 000 школ в 40 субъектах России.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России подготовило систему штрафов для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов. Российских предпринимателей будут штрафовать за непредоставление, нарушение порядка отчётности и искажение информации в документах о выбросах.