В РЭО призвали обложить производителей игрушки «Хагги Вагги» экосбором Глава РЭО Буцаев: игрушки «Хагги Вагги» могут подпасть под экологическое регулирование

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Популярные у детей игрушки «Хагги Вагги» могут подпасть под экологическое регулирование из-за неперерабатываемых компонентов в их составе, рассказал «360» гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Такие игрушки не подлежат утилизации из-за многокомпонентного состава, а оказываясь на мусорных полигонах, выделяют токсичные вещества, уточнил эколог. По его словам, производителей популярных игрушек могут обязать платить экосбор или обязать самостоятельно заниматься их переработкой.

Каждый год благодаря социальным сетям становятся популярны все больше неперерабатываемых игрушек: «Хагги Вагги», «Сереноголовые», «Картун Кэт» и так далее. Они не подлежат утилизации из-за многокомпонентного состава. Поэтому в конце своего жизненного цикла оказываются на полигоне и выделяют вредные вещества в процессе разложения — фталаты, фенол, формальдегид, ртуть, свинец, — рассказал Буцаев.

Глава РЭО также порекомендовал россиянам внимательно относиться к покупке подарков, а также призвал не выбрасывать игрушки в мусорный бак, а отнести на переработку.

Буцаев ранее призвал открыть пункты для приема живых елей после новогодних праздников в каждом российском регионе, чтобы впоследствии отправлять их на переработку. Он уточнил, что если елки выбрасывать как обычный мусор, это может нанести вред окружающей среде, так как при разложении они выделяют опасный газ метан, который разрушает озоновый слой.