В РЭО призвали открыть пункты утилизации живых елок во всех регионах России

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В каждом российском регионе следует открыть пункты для приема живых елей после новогодних праздников, чтобы впоследствии отправлять их на переработку, рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Он уточнил, что если елки выбрасывать как обычный мусор, это может нанести вред окружающей среде, так как при разложении они выделяют опасный газ метан, который разрушает озоновый слой, пишет «360».

В прошлом году мы уже обращались к россиянам с призывом сдавать ели на переработку в специальные пункты приёма. Потому что выбрасывать их в баки для обычных отходов нельзя. При попадании на полигон, свалку и любое несанкционированное место она начинает разлагаться и вырабатывать опасный газ метан. Он легко горит и разрушает озоновый слой, что влияет на глобальное потепление, — рассказал Буцаев.

Глава РЭО рассказал, что живые елки при переработке превращают во вторсырье, из которого могут изготовить корм для животных, или щепу для удобрения почвы и городских клумб. Эксперт добавил, что для переработки ёлок необходимо специальное оборудование.

Токсиколог Михаил Кутушов ранее рассказал, что аллергикам и гипертоникам не стоит покупать живые елки, так как их эфирные масла могут спровоцировать повышение артериального давления и аллергические реакции. Он отметил, что плесень на живых елках, которую не всегда можно заметить при покупке, может стать дополнительной причиной обострения аллергии. Она может проявиться в виде покраснения глаз и легкого насморка, а также одышки и контактного дерматита, предупредил врач.