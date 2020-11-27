В регионах РФ вводят единый номер по коронавирусу — 122

https://static.news.ru/photo/249d156e-30a2-11eb-8b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских регионах вводится единая горячая линия для экстренных случаев, связанных с коронавирусом.

Жители РФ смогут сообщить о заболевании по короткому номеру 122, сообщил ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы, — сказал заместитель председателя правительства.

Он пояснил, что правительство направило в регионы запрос об оснащении специальных колл-центров. Кабмин при необходимости окажет техническую и финансовую поддержку для реализации проекта .

Главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека, — добавил Чернышенко.

По словам вице-премьера, уже 27 регионов РФ начали работу по реализации единой горячей линии.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории России за прошедшие сутки выявили 27 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры демонстрируют рекордный прирост за всё время пандемии.

В течение последних суток из российских больниц выписали 26 682 россиянина с ранее диагностированным коронавирусом. За прошедшие 24 часа скончались 496 пациентов.