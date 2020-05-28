В РАН рассказали о последствиях длительного ношения масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/cbfb66dc-a0ae-11ea-b630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маски и перчатки носить и не только бесполезно, но и опасно, так как коронавирус не задерживается долго на поверхностях. В результате долгого ношения можно получить грибковые заболевания. Об этом заявил академик РАН Зверев.

Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живёт 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен. <…> такие, сложноустроенные вирусы — нет, долго не живут, а разлагаются, — передаёт «Интерфакс» его слова.

По словам Зверева, во время ношения маски на ней собираются грибки, бактерии, аллергены. А любые перчатки портят кожу.

Также учёный отметил, что «кожа защищает гораздо лучше перчаток».

Однако маску действительно нужно надевать в места скопления людей, в магазинах, в метро, а на улице маска бесполезна и опасна.

Как ранее писал NEWS.ru, соблюдение масочного и перчаточного режима станет обязательным в Москве при любом выходе из дома с 1 июня. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.