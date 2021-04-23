Сайты Кремля, РЖД и ТАСС «упали» после заявления Путина о выходных

https://static.news.ru/photo/062cc2e4-a42b-11eb-b5a5-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В работе сайтов Кремля, РЖД и информационного агентства ТАСС произошёл крупный сбой. Какое-то время интернет-страницы выдавали ошибку 404. Некоторые же сайты и вовсе не прогружались. Интернет-пользователи считают, что сайты «упали» из-за после решения президента РФ Владимира Путина продлить майские праздники.

Как сообщает Telegram-канал «Подъём», подобные «обрушения» в работе сайтов могли быть связаны объявлением от президента России Владимира Путина. Буквально за час до этого российский лидер объявил, что даты с 1 по 11 мая будут выходными днями.

В ТАСС уже прокомментировали инцидент. Там заверили, что последствия технического сбоя уже устранили. «Падение» сайта не связано с хакерской атакой.

Это не DDos-атака, не какое-то внешнее вмешательство. Сейчас всё работает, — говорится в сообщении. Правда, некоторые пользователи продолжают жаловаться на невозможность открыть заметки агентства, хотя боковая лента новостей и продолжает работу.

В то же время в Кремле и РЖД не уточнили, когда «упавшие» страницы возобновят свою работу.

NEWS.ru

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить длинные майские выходные. Причиной такого решения стала эпидемическая ситуация в стране. По словам Поповой, существует тенденция к осложнению обстановки с коронавирусом. Пока что число заражений пошло на убыль, но чтобы так продолжалось и дальше, необходимо ограничить на время общение больших групп людей.