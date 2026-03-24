24 марта 2026 в 09:36

В работе ЕМИАС произошел сбой

Downdetector: пользователи ЕМИАС более 1,7 тыс. раз пожаловались на его работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пользователи сервиса ЕМИАС более 1,7 тыс. раз пожаловались на его работу, следует из данных сервиса Downdetector. В основном проблема связана с работой мобильного приложения и личного кабинета.

Основная часть жалоб поступила из Москвы (24%), Самарской (20%) и Смоленской (18%) областей. Кроме того, о неполадках сообщали жители Ульяновской области (13%) и Подмосковья (11%).

Ранее пользователи жаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. За один час поступило более 40 претензий, а всего за день их количество превысило 2,3 тыс. Лидером по количеству жалоб стала Москва (27%), на втором месте оказался Санкт-Петербург (18%), замыкал топ-3 Краснодарский край — 7%.

До этого крупнейший домен электронной почты Mail.ru также столкнулся с масштабным сбоем. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением электронных писем. Некоторые из них уходили в черновики. При этом в самой компании опровергли сообщения о сбоях. Проблемы зафиксированы на устройствах с различными операционными системами: чаще всего они возникали у пользователей Windows (64%), реже — на iOS (18,2%) и Android (15,6%). На Mac OS X неполадки отметили 1,3% пользователей.

Россия
сбои
неполадки
врачи
жалобы
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

