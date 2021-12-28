В Пятигорске задержали правозащитника Абубакара Янгулбаева

В Пятигорске, Ставропольский край, был задержан правозащитник северокавказского филиала организации «Комитет против пыток» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Абубакар Янгулбаев, сообщил Telegram-канал правозащитной организации. У Янгулбаева провели обыск, изъяли технику и увезли в отделение полиции. Ранее Янгулбаев сообщил о массовых похищениях его родственников в Чечне.

Сегодня утром у юриста северокавказского отделения Комитета против пыток Абубакара Янгулбаева прошёл обыск и была изъята техника. В настоящий момент Абубакар находится в отделении полиции в Пятигорске по адресу: Кисловодское шоссе, 13. Адвоката к нему не допускают, — указано в Telegram-канале «Комитета».

Секретарь организации Наталья Курекина опасается, что Янгулбаева могут против его воли вывести в Чечню.

Мы опасаемся, что Абубакара могут вывезти в Чечню, где его жизни грозит опасность. Причину его задержания мы не знаем, — сказала «Медиазоне» Курекина.

Абубакар Янгулбаев 25 декабря рассказал о том, что около 40 его родственников были похищены неизвестными в Чечне. По словам Янгулбаева, у людей забрали паспорта, телефоны и документы на недвижимость.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что по его информации, братья Янгулбаевы модерировали Telegram-канала оппозиционного движения 1ADAT. Абубакар Янгулбаев отмечал, что это не так и никакого отношения к этому каналу он не имеет.

Ранее другой оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, критикующий чеченские власти и получивший политическое убежище в Швеции, сообщил о похищении родственников супруги.