В профсоюзе медиков объяснили отсутствие страха перед COVID-19

Согласно опросу «Левада-центра» (признан в РФ иностранным агентом), большинство россиян (55%) не боятся заразиться коронавирусом, 42% — боятся. Показатели стабилизировались и не меняются с февраля 2021 года, хотя ещё осенью 64% граждан опасались заболеть. По мнению лидера профсоюза врачей «Голос медицины» Анастасии Тарабриной, такие цифры говорят о том, что люди свыклись с пандемией.
Не думаю, что статистика свидетельствует о том, что мы прошли пик заболеваемости или об успехе вакцинации. Небольшой прирост заболевших есть и в Москве и в Петербурге. Пока не понятно, что будет с регионами. Что касается прививок, то информация, которую озвучивают, говорит о том, что до возникновения популяционного иммунитета еще далеко. Риск заболеть пока остаётся. Думаю, изменение настроений — это психологический момент. Люди привыкли к коронавирусу, к тому же, теперь уже все разобрались, что он из себя представляет и чем грозит, — рассказала Тарабрина в разговоре с NEWS.ru.
Эксперт добавляет, что также присутствует элемент усталости от пандемии.
Хоть у нас и не такие строгие ограничения, как в Европе и других странах, но всё равно людей заставляют носить маски, иногда штрафуют в метро и требуют соблюдать другие ограничения, — считает Тарабрина.
Ранее стало известно, что в России через социальные сети распространили почти 250 фейков, связанных с COVID-19. Среди популярных слухов — народные методы лечения коронавируса и теории о его происхождении. Аналитики высказали опасение, что фейки о вакцинах срывают прививочную кампанию.