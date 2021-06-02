В профсоюзе медиков объяснили отсутствие страха перед COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем Александров NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Жительница России по имени Виктория подала в суд на своего бывшего возлюбленного из-за его неверности и потребовала в качестве компенсации 1 млн рублей. Об этом она рассказала телеканалу «360».

Молодые люди познакомились около года назад. Сначала встречались, затем начали вместе жить, и дело шло к свадьбе. Однако, когда возлюбленный Виктории устроился работать на образовательную онлайн-платформу, его отношение к девушке...