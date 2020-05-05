В Приморье вычислили нарушителя самоизоляции, вернувшегося из Москвы

https://static.news.ru/photo/6523318e-8e9c-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Управление МВД России по Приморскому краю/vk.com

Полиция в Приморье установила личность мужчины, который прилетел из Москвы и нарушил предписание главного санитарного врача по региону о двухнедельной самоизоляции. Вместо того чтобы сидеть дома, местный житель принимал гостей и неоднократно выходил на улицу.

Сотрудники полиции проверили поступившую от граждан информацию. Граждане рассказали, что видели, как мужчина неоднократно покидает свой дом, принимает гостей, не использует средства индивидуальной защиты, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение режима самоизоляции в Москве и области с помощью беспилотников и вертолёта. Информацию о нарушениях получают патрули, которые затем принимают определённые меры: на нарушителей самоизоляции составляются протоколы об административном правонарушении.