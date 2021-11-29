В Приморье ввели обязательную вакцинацию лиц старше 60 лет

В Приморье обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для граждан от 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач края Татьяна Детковская. По её словам, к настоящему времени прививку от COVID-19 получили только 28,5% лиц этой возрастной группы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметила Детковская, первый компонент вакцины пожилые жители должны будут получить до 25 декабря 2021 года, второй — до 25 января 2021 года. Тот, кто не привьётся, будет отстранён от работы или переведён на дистанционный режим.

Ежесуточное количество регистрируемых случаев COVID-19 превысило 400 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Одним из наиболее значимых контингентов риска, дающих высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности, остаётся группа лиц в возрасте 60 лет и старше, — говорится в постановлении.

Она подчеркнула, что среди возрастной группы от 60 лет и старше фиксируются самые высокие показатели заболеваемости (23,5%) и наибольшие показатели смертности (74%). Также главный санитарный врач региона сообщила, что пожилые люди составляют 23,5% от общего числа заболевших COVID-19 в Приморье.

В настоящее время в регионе введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта, а также непродовольственных магазинов в торговых центрах, парикмахерских и салонов красоты. Вакцинация от коронавирусной инфекции стала обязательной для работников сферы услуг, ЖКХ, чиновников и сотрудников организаций из других сфер деятельности.