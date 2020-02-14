https://static.news.ru/photo/55a8dbe8-4f07-11ea-9acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

В Приморье продолжит работу один из трёх пунктов пропуска на границе с Китаем для эвакуации россиян и отправки на родину граждан КНР.

Сокращение пунктов пропуска связано с уменьшением числа желающих уехать. В настоящее время работает только пункт в посёлке Пограничный.

Эвакуация через него будет производиться 17 и 20 февраля. Пункт откроется в 10:00 по китайскому времени (05:00 мск), сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в Китае составляет около 65 тысяч человек. Жертвами заболевания стали свыше 1,3 тысячи человек, выздоровели более 6,8 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что ВКС РФ эвакуировали из Китая более 140 человек. Они помещены на карантин под Тюменью. Врачи оценивают их состояние как нормальное.