В Приморье начали расследование убийства краснокнижного амурского тигра

Управление МВД по Приморскому краю расследует убийство амурского тигра. Туша животного была обнаружена в лесу в Красноармейском районе края, сообщает пресс-служба ведомства. Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. В России насчитывается чуть более 600 особей.

В полицию поступило сообщение о том, что в 30 километрах от села Глубинное Красноармейского района Приморья в лесном массиве обнаружена туша дикого животного. По предварительной информации, самец амурского тигра погиб в результате огнестрельного ранения, — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 (незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ, и (или) охраняемых международными договорами РФ). Наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

После осмотра полицейскими места происшествия была назначена судебно-ветеринарная и баллистическая экспертиза.

Telegram-канал Mash сообщает, что тушу тигра обнаружил руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Владивостоку Илья Корчевец, когда сам был на охоте. Предполагается, что животное могли убить случайно.

Представитель регионального УМВД сообщил РИА Новости, что «оснований полагать, что к инциденту причастен сотрудник, на данный момент нет».

Ранее Госдума лишила неприкосновенности подозреваемого в незаконной охоте депутата КПРФ Валерия Рашкина. В конце октября его задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.