В Приднестровье рассказали, почему Украина не нападает на республику Депутат Приднестровья Сафонов: Киев не ударит по Приднестровью из-за позиции США и ЕС

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Украина хотела бы нанести военный удар по Приднестровью, однако Киев не станет этого делать, так как их партнёры из ЕС и США ясно дали понять, что не желают развёртывания конфликта на территории Молдовы и республики, заявил депутат Верховного Совета ПМР Андрей Сафонов. По его мнению, Киев боится, что ему не хватит сил воевать на несколько фронтов, пишет Pravda.Ru.

Румынская армия, например, находится в составе войск НАТО. И одновременно тех российских сил, которые находятся на территории Приднестровья. Поэтому в данном случае есть ещё и элементарная боязнь на то, что воевать на все фронты просто-напросто не хватит силы, — отметил Сафонов.

Он также подчеркнул, что конфликт в Приднестровье не переходит в острую фазу, так как Молдове нужен контракт с «Газпромом» о поставках российского газа. Аргументируя свою позицию, депутат ПМР напомнил, что в Киеве говорили о необходимости «долбануть» по Приднестровью, если Кишинёв обратится с соответствующей просьбой. По его мнению, Молдова в ближайшее время не сможет найти замену российскому газа, а значит, эскалации конфликта со стороны Киева ожидать не стоит.

Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что сожалеет о том, что Киев не может вторгнуться в Приднестровье без разрешения властей Молдавии. По его словам, ввод украинских войск в Приднестровье послужил бы рычагом воздействия на ситуацию в Мариуполе.