В Киеве расстроены запретом на вторжение в Приднестровье «Украина 24»: в Киеве расстроены запретом на вторжение в Приднестровье без разрешения Кишинёва

Солдаты Вооружённых сил Украины / Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил, что сожалеет о том, что Киев не может вторгнуться в Приднестровье без разрешения властей Молдавии. По его словам, ввод украинских войск в Приднестровье послужил бы рычагом воздействия на ситуацию в Мариуполе.

Мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье… Не можем этого сделать без разрешения Молдавии, — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

С его слов, вторжение в Приднестровье для киевского режима могло бы стать «хорошей возможностью получить обменный фонд, чтобы в том числе обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь».

Накануне глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в небе над территорией непризнанной Приднестровской Молдавской Республики был нейтрализован БПЛА со взрывчаткой. Он предположил, что летательный аппарат мог быть запущен с территории Украины.