В правительстве рассказали о финансовых возможностях по вакцинации россиян

Россия может обеспечить бесплатной вакцинацией любую долю населения страны, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета — хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%, — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны.
По её словам, главное, чтобы сами граждане захотели сделать прививку и пришли на вакцинацию. Также она попросила экспертов своевременно передавать данные об изменениях в трендах в текущей ситуации, чтобы власти могли оперативно корректировать управленческие решения,
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы уже к осени — традиционному эпидемическому сезону — был сформирован коллективный иммунитет.
При этом в первый год вакцинацией можно охватить больше половины населения страны, заявила она.
В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В скором времени возможна регистрация третьего препарата, писал NEWS.ru.