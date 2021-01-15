В правительстве рассказали о финансовых возможностях по вакцинации россиян

https://static.news.ru/photo/ea565516-5764-11eb-93cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Россия может обеспечить бесплатной вакцинацией любую долю населения страны, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Конечно, у нас есть возможности бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета — хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%, — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами страны.

По её словам, главное, чтобы сами граждане захотели сделать прививку и пришли на вакцинацию. Также она попросила экспертов своевременно передавать данные об изменениях в трендах в текущей ситуации, чтобы власти могли оперативно корректировать управленческие решения, передаёт РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы уже к осени — традиционному эпидемическому сезону — был сформирован коллективный иммунитет.

При этом в первый год вакцинацией можно охватить больше половины населения страны, заявила она.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В скором времени возможна регистрация третьего препарата, писал NEWS.ru.