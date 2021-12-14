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Офицер покончил с собой в подмосковном госпитале

11:16, 14 декабря 2021
Офицер покончил с собой в подмосковном госпитале Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский офицер в звании капитана покончил жизнь самоубийством в подмосковном Красногорске, сообщает РЕН ТВ. Как уточняется на сайте, ЧП произошло в госпитале, где мужчина проходил лечение с диагнозом «гнойная рана грудной клетки».

Перед гибелью офицер написал предсмертную записку. Сейчас его тело доставили в морг.

Ранее в Уфе пожилая женщина попыталась покончить с собой у здания местной городской больницы. Пенсионерка кричала, что не хочет жить. Один из очевидцев происшествия смог остановить женщину, в результате чего она осталась жива.

В октябре потомственный врач, которая лечилась от коронавируса в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга, покончила с собой. Незадолго до этого от COVID-19 умерли её родители.

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