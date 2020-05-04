В Подмосковье с 1 мая камеры выявили 150 водителей без цифровых пропусков

https://static.news.ru/photo/14e0da40-8e2f-11ea-94dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Установленные на улицах и дорогах Московской области системы фотовидеофиксации с 1 мая выявили 150 водителей без цифрового пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Подмосковье возбуждены 150 административных дел в отношении нарушителей режима самоизоляции на основании комплексов фотовидеофиксации. Транспортные средства перемещались без пропуска, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В отношении владельцев машин возбуждены административные дела по части 4 статьи 3.6 КоАП МО. Им направлены соответствующие уведомления, подчеркнул заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королёв.

Уточняется, что штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тыс. рублей. Всего на территории Московской области работают более 1,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации.

Ранее NEWS.ru писал, что дорожные камеры в Подмосковье с 1 мая начали фиксировать автомобили, у которых нет цифровых пропусков. Информация с комплексов используется сотрудниками Министерства транспорта региона при вынесении постановлений о штрафах за отсутствие пропуска на передвижение.

Пропускная система заработала в Москве и Московской области с 15 апреля. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном (включая самокаты и велосипеды), так и общественном.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.