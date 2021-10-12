В ПФР заявили, что пенсионеры не получат по 10 тысяч руб доплаты в октябре

На выплату дополнительных денежных средств в октябре смогут рассчитывать далеко не все пенсионеры. Кроме того, сам размер выплат составит не 10 тысяч рублей, как писал ряд СМИ, а только шесть тысяч, сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на источник в Пенсионном фонде России (ПФР).

Во-первых, на выплату могут рассчитывать не все пенсионеры, а только те, кто достиг 80-летнего возраста. Во-вторых, выплата не привязана к октябрю, а осуществляется по достижении пенсионером соответствующего возраста, — цитирует телеканал источник.

Кроме того, сам размер выплат пенсионерам, достигших 80 лет, составит не 10 тысяч рублей, а чуть более шести тысяч. Это единственный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, отметили в фонде.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что ничего не слышала о новых выплатах пенсионерам в октябре.

Она уточнила, что на сентябрьские выплаты пенсионерам потребовалось из бюджета более 450 млрд рублей. Выделить такую же сумму в следующем месяце, по словам Бессараб, довольно проблематично.