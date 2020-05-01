В Петербурге умерли два пожилых пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8344acf2-8bd5-11ea-97f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Санкт-Петербурге. Они были старше 70 лет и имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжёлых форм других ОРВИ <...> подтвердила ещё два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мужчины 70 и 83 лет скончались в госпитале для ветеранов войн. Они имели ряд хронических заболеваний, один из них — лимфолейкоз. Но основным заболеванием была признана пневмония, спровоцированная COVID-19.

Как писал NEWS.ru, в Казахстане отказались учитывать смерть пожилой пациентки с коронавирусом в общей статистике по COVID-19. Там отметили, что смерть 97-летней женщины наступила от необратимых органических последствий, которые явились следствием нарушения мозгового кровообращения.